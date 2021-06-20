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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Tırın altında kalan tamirci ölümden döndü

Tırın altında kalan tamirci ölümden döndü

Olay yeri

Hastane 

-Yaralının görüntüsü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto elektrikçide tamir ettiği tırın altında kalan çalışan yaralandı. Çevredeki esnaflar tarafından kurtarılan tamirci hastanede tedavi altına alındı.Olay, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 24. Sokak'ta faaliyet gösteren oto elektrik tamircisinde meydana geldi. Suriye uyruklu elektrikçi Afif E. (42) iş yerine getirilen tırın altına girerek arızayı bulmaya çalışırken, krikodan çıkan tır üzerine düştü. Tırın altında kalan tamirci, bağırarak yardım istedi. Çevredeki esnaflar hemen yardıma koştu. Kriko ile kaldırılan tırın altından çıkarılan işçi, bacaklarından yaralandı. Ölümden dönen tamirci, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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