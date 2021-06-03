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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tırın altına kalan yaya feci şekilde can verdi

Tırın altına kalan yaya feci şekilde can verdi

Olay yerinden detay görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

Yaşlı Kadın Polis Eziler En Yaşlı Kadın Polis Ekipleri 


- Samsun’un Bafra ilçesinde tırın altında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi. Kaza, Hacınabi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaycılar Sokak'tan 19 Mayıs Caddesi'ne dönüş yapan Mevlit Çakır idaresindeki 06 BNU 248 plakalı tır, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan ve henüz kimliği tespit edilemeyen yaşlı kadına çarptı. Tırın altına düşen yaşlı kadın kazada feci şekilde ezilerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geniş güvelik önlemi aldı. Tır sürücüsü polis ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekiplerince yaşlı kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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