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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tirebolu-Doğankent karayolunda meydana gelen heyelan kamerada

Tirebolu-Doğankent karayolunda meydana gelen heyelan kamerada

HEYELAN ANI GÖRÜNTÜSÜ

Kamera Trol 

-TEMİZLEME ÇALIŞMALARI
-UZUN ARAÇ KUYRUĞU

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolunda gerekli önlemlerin alınmasının ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Tirebolu-Doğankent karayolunun Kozköy Köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karayolu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Doğankent Belediyesi ve Doğankent Kaymakamlığı ekipleri tarafından karayolu üzerinde yapılan temizleme çalışmalarının ardından karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.
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