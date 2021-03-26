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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

Karayolundan görüntü

İş Makinesi Gesi Trol 

-temizleme çalışmaları

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da sabah saatlerinde meydana geldi. Karayolu kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı. Tirebolu-Doğankent karayolunun 27. kilometresinde Doğankent ilçesine bağlı Kozköy Altı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldılar. Ardından Doğankent Belediyesine ait 2 iş makinesi hızla heyelan bölgesine hareket ederek kısa sürede karayolunu temizlediler. Karayolu kontrollü bir şekilde tekrar ulaşıma açıldı.
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