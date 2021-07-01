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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı

- Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı

Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı

Karayolları Alüminyum Direksiyon 

-Edirne'de yola dökülen alüminyum bloklardan detay
-Tır'dan detaylar
-Genel detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar trafiği aksattı. Edinilen bilgiye göre olay, Hasanağa Bayırı mevkisinde meydana geldi. Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine seyir halindeki DB 10 RIC Romanya plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulma sebebiyle tırın dorsesindeki alüminyum çubuklar yola döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve karayolları ekipleri gönderildi. Sınır kapısı yönünde trafiğe kapanan yolda trafik tek şeritten sağlandı. Alüminyum çubukların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. (MB-
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