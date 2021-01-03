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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Tırdaki gizli bölmeden yaklaşık 1,8 milyon lira değerinde cep telefonu ele geçirildi

Tırdaki gizli bölmeden yaklaşık 1,8 milyon lira değerinde cep telefonu ele geçirildi

Operasyondan görüntüler

Gizli Bölme X-ray Cep Telefonu İstihbarat Tır Dorsesi 

-Genel ve detay

( ŞIRNAK )- Gümrük Muhafaza Ekiplerince Habur’da yüzlerce cep telefonu ele geçirildi ŞIRNAK

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir tırda oluşturulan gizli bölmede yaklaşık 1,8 milyon lira değerinde 669 adet cep telefonu ele geçirildi.Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen analiz neticesinde, Irak’tan Türkiye’ye gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu tır gümrük sahasına girdiği andan itibaren takibe alınarak x-ray taramasına yönlendirildi. X-Ray taraması neticesinde tırın dingil diye tabir edilen, tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alındı ve şüpheli yoğunluk tespit edilen 3 bölgeye ulaşmak için tır lastikleri söküldü. Lastikler çıkarıldığında tır dorsesinin tekerlek birleşim noktalarının 3’ünün kaynak ile kapatıldığı görüldü.
Bu bölgeye kaynatılmış parça kesilerek açıldığında özel olarak oluşturulmuş gizli bölme içerisinde yüzlerce cep telefonu saklandığı tespit edildi.Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda şüpheli bulunarak aranan tırda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan toplam 669 adet cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonları ve bunların naklinde kullanılan tıra el konulurken araç sürücüsü de gözaltına alındı.
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