TİRAN - Batı Balkan Liderleri Zirvesi

: - Liderlerin zirveye gelişinden detaylarTİRAN (AA) - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da Batı Balkan Liderleri Zirvesi düzenlendi. Zirveye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija katıldı.
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