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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
TİRAN - Arnavutluk’taki gergin protestolar devam ediyor

TİRAN - Arnavutluk’taki gergin protestolar devam ediyor



: - Göstericilerin pankart taşıması ve slogan atması - Göstericilerin sokaktaki nesnelere zarar vermesi - Polislerin kordon oluşturması - Polis ve göstericilerin karşı karşıya gelmesi - Bazı göstericilerin gözaltına alınmasıTİRAN (AA) - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da, bir gencin, polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından 9 Aralık'ta başlayan gergin protestolar beşinci gününde de devam etti. 5 gündür aralıksız protesto düzenleyen yüzlerce gösterici, bu akşam Tiran’daki İskender Bey meydanında toplandı. Kovid - 19 salgını nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasından dolayı polisin dağılmaları için yaptığı uyarılara aldırmayan gösterici ve polis arasında arbede yaşandı. Ardından “Klodian için Çağrı” ve “Adalet olmadan huzur olmaz” sloganları atarak yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, Başbakanlık önündeki reklam panoları ve trafik sinyallerine zarar verdi. Polise taş atan göstericilere emniyet güçleri tazyikli suyla müdahale etti.

Protesto Arbede Bakanlık Başkent Dur İhtarı 

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