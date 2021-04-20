Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı

Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Polis Hastane Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinden detaylar
-Otomobil sürücüsü kazayı anlatırken
-Kazalı araçtan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE - ÖZEL) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azat D.'nin kullandığı 34 CTE 956 plakalı tırın sağ şeride geçiş yaptığı sırada 05 AE 13 plakalı otomobil sürücüsü Tuğrul A., tıra çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, LPG'li otomobilin yanmasına ve patlamasına yönelik tedbir aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (HA-KA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement