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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Tıra çarpan ticari araç sürücüsü direksiyon başında sıkıştı

Tıra çarpan ticari araç sürücüsü direksiyon başında sıkıştı

olay yeri

İlk Müdahale Hastane Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-araç içinde sıkışan sürücü
-sürücünün kurtarılması çalışmaları
-kazaya karışan aralar
-polis ve sağlık ekipleri
-detaylar

( ANTALYA )- Tali yolan çıkan tıra çarpan ticari araç hurdaya döndü: 2 yaralı ANTALYA

- Antalya’da tali yoldan çıkan tır ana yola dönmek isterken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından kurtarıldı.Kaza, Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. idaresindeki 07 HVJ 49 plakalı tır, tali yoldan ana yola çıkıp Alanya istikametine dönmek isterken, Alanya istikametinden gelen Hasan A. idaresindeki araç ile çarpıştı. Araç, 20 metreden fren yapamayıp tıra yandan çarptı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken ticari araç sürücüsü Hasan A. direksiyon başında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri ve sağılık görevlileri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonunda kurtarılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Aynı ticari araçta bulunan ve ismi belirlenemeyen yolcu ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
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