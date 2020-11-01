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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Tıra çarpan otobüste 1 kişi hayatını kaybetti

Tıra çarpan otobüste 1 kişi hayatını kaybetti

Kazadan genel görüntü

Hastane Cenaze Cenaze Aracı Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri 

-kazaya karışan otobüsten görüntü
-kazaya karışan tırdan görüntü
-kaza yerindeki ekiplerden görüntü
-cenazeden görüntü
-cenaze, cenaze aracına taşınırken görüntü
-kaza yerinden farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) Yolcu otobüsü taş yüklü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 8 yaralı UŞAK

- Uşak’ta şehirlerarası yolcu otobüsü, biriket taşı yüklü tıra arkadan çarptı. Otobüste muavin hayatını kaybederken sürücü ve 7 yolcu ise kazayı yaralanarak atlattı. Edinilen bilgilere göre kaza Uşak’ta Ankara - İzmir karayolu üzerinde hastane ışıklı kavşağında meydana geldi. İddialara göre, İstanbul’dan Uşak’a gelen Mustafa Baydemir kontrolündeki 43 ES 888 plakalı şehirlerarası seyahat otobüsü, İsmail Çetinkaya kontrolündeki 64 LP 023 plakalı biriket yüklü tıra arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüs sürücüsü ve 7 yolcunun yaralandığı ve otobüs muavini Adem Uçar’ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri yaralanan yolcuları çevre hastanelere sevk ederken hayatını kaybeden Uçar’ı ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Ayrıca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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