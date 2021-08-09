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Tıra çarpan kamyonda sıkışan sürücü: “Annem, babam duymasın sen yetiş ağabey”
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tıra çarpan kamyonda sıkışan sürücü: “Annem, babam duymasın sen yetiş ağabey”

Tıra çarpan kamyonda sıkışan sürücü: “Annem, babam duymasın sen yetiş ağabey”

- SIKIŞAN SÜRÜCÜNÜN AĞABEYİYLE TELEFON KONUŞMASI

İlk Müdahale Polis Gözyaşı Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-- KURTARMA ÇALIŞMASI
-- SÜRÜCÜNÜN KURTARILMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde önünde ilerleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarılabildi. Acılar içinde kurtarılmayı bekleyen sürücü ağabeyini arayarak, “Yetiş ağabey ayaklarım koptu. Annem, babam duymasın” dedi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Samet Çalış idaresindeki 06 DB 8212 plakalı kamyon, önünde ilerleyen Candan Azgın yönetimindeki 01 C 1711 plakalı tıra çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Çalış ön kısmı hurdaya dönen kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sol ayağında kırıklar oluşan Çalış ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Düzce Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acı çekerken anne ve babasını düşündü Samet Çalış, kurtarma çalışması sırasında cep telefonuyla ağabeyini aradı. Ağabeyine kaza yaptığını söyleyen Çalış, “ ğabey Bolu Dağı’nı çıkarken kaza yaptım. Yetiş ağabey. Annemi, babamı arama” diyerek gözyaşı döktü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC
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