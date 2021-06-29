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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü feci şekilde can verdi

Tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü feci şekilde can verdi

-Olay yerinden görüntü

Hastane Savcı Jandarma 

--Yaralıdan görüntü
--Olay yerinin incelenmesi
--Detay

( KOCAELİ )- Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı KOCAELİ

- Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonette sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu kısmındaki 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza 16.30 sıralarında Kocaeli'in Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz C. idaresindeki 34 BGA 588 plakalı KIA marka kamyonet, B.S. idaresindeki 06 PML 65 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü Yavuz C. araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet içerisinde bulunan Aykut G. ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Yavuz C.'nin cansız bedeni ise savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (FK-GY
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