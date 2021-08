Tır, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 18 yaralı

-yaralıların ambulanslara taşınması,

- Gaziantep'te, otoyolda arıza yapan minibüse seyir halindeki tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 18 kişi yaralandı. Kazan sonrası otoyolda can pazarı yaşanırken, yaralıları ve ölüleri sıkıştıkları araçtan çıkarabilmek için uzun süre çaba harcandı. Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza akşam saatlerine doğru Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve yabancı uyruklu tarım işçisi taşıyan 01 MA 6902 plakalı Ford marka minibüs seyir halindeyken arıza yapınca orta şeritte durmak zorunda kaldı. Durduktan sonra otoyolun emniyet şeridine geçmek için geri manevra yapan minibüse arkadan gelen 27 VG 460 plakalı tır çarptı. Üç kişi öldü, 18 kişi yaralandı, ölü ve yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmak uzun sürdü Çarpma sonucu savrulan minibüs ve tır orta refüjde durabildi. Kaza sonucu otoyolda can pazarı yaşanırken, durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarmak için uzun uğraş verdi. Kaza sırasında minibüsün içerisinde bulunan 21 kişiden 3'ü tır ile minibüs arasında sıkışarak hayatını kaybederken, diğer 18 kişiden ise yaralandı. Yaralılardan 3'nün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Vali Gül ve Başkan Şahin olay yerinde inceleme yaptı Feci kazanın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kaza bölgesinde açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, "Otoyolda tır minibüse arkadan çarptı. Maalesef 3 ölü, 16 yaralı var. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Tedavileri devam ediyor. Otoyol tekrar trafiğe açıldı. Biraz sonra da kazaya karışan araçlar kaldırılacak. Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz" diye konuştu.

