Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu

Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu

Otomobilden görüntü

Bild Trafik Levhası 

-Anayoldan görüntü
-Levhalardan görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa-Yalova yolunda bir tırın dorsesinin çarptığı trafik levhası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaza sebebiyle Yalova istikametinde trafik akışı yaklaşık yarım saat durdu. Kaza saat 13:00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolunda Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Yalova istikametine seyreden bir tırın dorsesi kavşaktaki yön tabelalarına çarptı. Yerinden sökülen tabelalar, aynı yönde seyreden bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Yola devrilen levhalar sebebi ile Bursa-Yalova kara yolunda trafik durdu. Polis bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ekiplerin yolu kapatan levhaları kaldırmaları yaklaşık yarım saat sürdü. Bu sırada Yalova istikametine doğru araç geçişine izin verilmedi. Tabelaların kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement