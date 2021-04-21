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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TIR sürücüsü ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı

TIR sürücüsü ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı

Adliyeye sevkten görüntüler

Polis Hastane Taksirle Ölüme Sebebiyet Trafik Kazası Trol 

-Arşiv-

( BURSA ) BURSA

- Orhangazi’de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan TIR’ın şoförü hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı ve Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. TIR sürücüsü Yakup Işık, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orhangazi’de meydana gelen kazada Bursa’dan Yalova istikametine giden Yakup Işık idaresindeki TIR’ın kontrolden çıkıp aynı yönde seyreden Selahattin Sevimli idaresindeki bir otomobilin üzerine devrilmesi ve otomobil sürücüsünün ölümü ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak TIR sürücüsü için gözaltı kararı verilmişti. Tedaviden sonra adliyeye sevk edildi Kazaya neden olan TIR’ın sürücüsü Yakup Işık, kaza sonrasında yaralanmış ve hastaneye sevk edilmişti. Genç TIR sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. TIR sürücüsü sabah saatlerinde Orhangazi Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Yakup Işık, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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