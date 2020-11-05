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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Tır sürücüsü kırmızı ışıkta duramadı araçları biçti geçti

- Tır sürücüsü kırmızı ışıkta duramadı araçları biçti geçti

Duramayan tırın kaza anı

( HANOİ ) HANOİ

Katar Trafik Kazası Kamera Kırmızı Işık Trol 


- Vietnam’da hızını alamayarak kırmızı ışıkta duramayan tır sürücüsü, trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı. Vietnam’da yaşanan kaza yürekleri ağızlara getirdi. Bir tır sürücüsü hızını alamayarak kırmızı ışıkta duramayınca zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kontrolden çıkan tır, önce önündeki kamyona çarptı hemen ardından bir otomobili de önüne katarak dakikalarca sürüklendi. Son olarak, trafik ışıklarında bekleyen motosikletleri altına aldı. Kaza anı trafik kameralarına anbean yansıdı.
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