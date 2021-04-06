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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı

Tır sürücü canını son anda alevlerden kurtardı

Olay yerinden detay

Karya Tonaj Emniyet Şeridi Trol 

-Araçtan detay

( BİLECİK ) -- Seyir halindeki silobas tırın sürücü kabini alev aldı, sürücü yaptığı hamle ile canını kurtardı BİLECİK

- Bilecik'te silobas diye tabir edilen ve genellikle toz çimento ile tahıl ürünlerinin taşındığı tırın sürücü kabininde çıkan yangında sürücü alevlerin arasından canını son anda kurtardı. Olay, Osmaneli ilçesi Bayırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik’ten Osmaneli ilçesine seyir halinde olan Rauf Kars yönetimindeki 41 ND 636 plakalı silobasın sürücü kabini kısmında Bayırköy'e geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araç sürücüsü yangını görünce hemen aracını emniyet şeridine park ederek, sürücü kabininden çıkıp alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ardından çevreden geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu araç söndürüldü. Yangından dolayı D-650 Bilecik-Sakarya karayolu tek şeritten kontrollü bir biçimde sağlanırken, yanan araç kurtarıcı marifetiyle olay yerinden çekildi. Silobas dorse (treyler) isimli yüksek tonajlı tırlar toz çimento, un, tahıl malzemeleri, kalsit, silis kumu ve benzeri ürünleri taşıma amaçlı kullanılıyor. (CKT-GC
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