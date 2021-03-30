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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tır şoförü, kar yağışında aç kalan tilkiyi bisküvi ile besledi

Tır şoförü, kar yağışında aç kalan tilkiyi bisküvi ile besledi

Tır şoförünün tilkiyi bisküvi ile beslemesi

Tır Şoförü Ormanlı Kar Yağışı 

-Tır şoförünün tilkiye seslenmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu-Cide Karayolunda taşımacılık yapan tır şoförü, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulamayan tilkiyi aracında bulunan bisküvi ile besledi. Tır şoförü Ayhan Işık, Kastamonu-Cide Karayolu üzerinde kar yağışıyla birlikte oluşan olumsuz hava koşullarında yol kenarında aç ve bitkin halde olan tilkiyi gördü. Aracını durdurarak tilkiye seslenen Ayhan Işık, yanına kadar gelen tilkiyi aracında bulunan bisküvi ile besledi. Tilki, kendisine ikram edilen bisküvileri yedikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.
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