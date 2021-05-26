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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tır PTS direğini devirdi onlarca kuş telef oldu

Tır PTS direğini devirdi onlarca kuş telef oldu

Devrilen tır detay

Polis Kuş Yuvası Jandarma Kamera 

-Devrilen Plaka Tanıma Sistemi direği
-Olay yerinde jandarma ekipleri ve polis
-Tır sürücüsünün ayakkabısız kaza yerindeki detayı
-PTS direğinde kuş yuvaları ve telef olan kuşlar detay

( ADANA ) - ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan tır devrildi. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, direğe yuva yapan çok sayıda kuş telef oldu. Alınan bilgiye göre, Suat Savaş Öztürk'ün kullandığı 01 Y 8577 kupa 01 Y 7250 plakalı tırın dorsesi şase yaparak kalktığı sırada ilçe girişindeki PTS kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır ile direk devrildi. Direkte bulunan onlarca kuş yuvasındaki serçeler karayolunda telef oldu. Tır sürücüsü Suat Savaş Öztürk kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine gelen Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri olay yerinde inceleme yaptı. Adana-Kozan karayolu bir süre geçici olarak trafiğe kapandı. (BRL-
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