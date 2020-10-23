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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Tır, pancar yüklü traktöre çarptı: 3 yaralı

Tır, pancar yüklü traktöre çarptı: 3 yaralı

Kaza yapan tır ve traktörden görüntü

Polis 

-Araçların kaldırılması çalışmaları
-Karayoluna dökülen pancar ve mermer
-Temizlik çalışması
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Ereğli ilçesinde, mermer yüklü tırın şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi Organize Sanayi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, L.G. idaresindeki 01 FBC 53 plakalı tır aynı yöne gitmekte olan M.Ş. yönetimindeki 25 PA 765 plakalı şeker pancarı yüklü çift römork takılı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü L.G, tırda yolcu olarak bulunan S.K. ve traktör sürücüsü M.Ş. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası karayolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapanırken, dökülen mermer ve şeker pancarları karayolu ekipleri tarafından temizlenerek yol trafiğe açıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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