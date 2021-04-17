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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tır otomobille çarpıştı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Tır otomobille çarpıştı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Kaza yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Bild Karahisar 

-Kaza yapan otomobilden görüntü
-Otomobilin olay yerinden çekilmesi ve polislerin çalışması yapması

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu 2. Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün yaşanan kazada M.Ö., idaresindeki 03 EF 069 plakalı otomobil R.E., yönetimindeki 42 ADP 657 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil orta refüje çıkarak durabildi. Kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tırın çarptığı otomobilde meydana gelen ağır hasar ise olayın şiddetini gözler önüne serdi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. (MT-GC)
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