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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tır motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tır motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yerindeki tır ve motosiklet

İlk Müdahale Karya Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü Trol 

-Ambulanslardan görüntü
-Tır ve motosikletten detay
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da Tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman Çelikhan yolu 5. Kilometresinde meydana geldi. Malatya istikametinden gelen Fevzi K. yönetimindeki 02 HA 276 plaka Fırt marka Tır ile Petrol istasyonundan akaryakıt alan Ramazan T. Yönetimindeki 02 ABD 429 plakalı Çelik marka motosiklet ile Çemberlitaş yol ayrımında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosikletteki Mustafa Baltacı (55) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Baltacı (55) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (AHM-SD-
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