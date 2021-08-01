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Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı

Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı

Tırın elektrik direğine çaptıktan sonra Şarampole devrilmesinden detay

Polis Jandarma Elektrik Direği Şiddetli Yağış Direksiyon 

-Polis ve jandarma ekiplerinden detay
-Genel detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'de şiddetli yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Alınan bilgilere göre kaza, Kırklareli kavşağında meydana geldi. Hayri Karagöz'ün yönetiminde olan 16 ARZ 08 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direklerine ardından da yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Tır sürücüsü Karagöz, kendi imkanlarıyla tırdan dışarı çıkıp kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-
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