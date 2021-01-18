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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Tır karşı şeride geçip şarampole uçtu

- Tır karşı şeride geçip şarampole uçtu

Olay yerinden detay

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Direksiyon 


- Bursa’nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tır şarampole devrildi. Olay, Yalova-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Y., idaresindeki 34 KG 874 idaresindeki kum yüklü TIR’ın karşı şerite geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaybetmesiyle TIR şarampole devrilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR’ın içinden sürücü Selahattin Y.,’i çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (GB-
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