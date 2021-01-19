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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
TIR karlı yolda kaydı, Iğdır-Ağrı yolu bir süre kapandı

TIR karlı yolda kaydı, Iğdır-Ağrı yolu bir süre kapandı

YAĞAN KAR SONRASI KAYAN TIRDAN DETAY

Tonaj Yağan Kar Yağışı Trol 

-YOLDA DENETİM YAPAN POLİS EKİPLERİNDEN DETAY
-GERİ GÖNDERİLEN TIRLARDAN DETAY

( IĞDIR ) - IĞDIR

- Iğdır’da etkili olan kar yağışı sonrası Iğdır-Ağrı yönü TIR’ın kayması sonucu ulaşıma bir süre kapandı. Iğdır’da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı bugün akşam saatlerine kadar devam etti. Akşama doğru Iğdır-Ağrı yolu Suveren köyü yukarısında seyir halinde olan bir TIR, yağan kar sonrası yolun kaygan olması sonrasında yolda kaydı. TIR’ın makaslaması nedeniyle araç hareket etmedi. Karayolları ekipleri bölgeye gelerek TIR’ın çekilmesi için yardımda bulundu. TIR Karayollarına ait kepçe ile itilerek yolda düzeltildi. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle yolda olan araçlar ve içindekiler kar yağışı altında araçlarında bekledi. Yolun kapalı olmasından dolayı Iğdır’ın girişinde bekleyen trafik ekipleri Ağrı-Doğubayazıt tarafına giden araçları geri çevirdi. TIR’ın yoldan çekilmesi sonrası küçük araçların kar lastikleri kontrol edildikten sonra yola devam etmesine izin verilirken ağır tonajlı kamyon ve TIR’ların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri yollarda araçların mahsur kalmaması ve yolların kapanmaması için takviye kar küreme araçları gönderdi.
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