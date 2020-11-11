Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi

- Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi

INEGOL TIR OTOMOBİL KAZA KLİBİYLE KAFEYE GEÇİLİYOR

Bild Köprülü Trol 

-KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER VAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa Ankara karayolu Özdilek köprülü kavşak yan yolda meydana gelen kazada kamyon ile otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil yeşillik alana çıkarak ters vaziyette ancak durabildi kazada tek teselli kimsenin burnunun bile kalamaması oldu. Edinilen bilgilere göre kaza Bursa Ankara karayolu özdilek köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Hasan S idaresindeki 43 ABM 794 plakalı Tır, yan yoldan köprü üzerine çıktığı sırada arkasından gelen Hüseyin A idaresindeki 16 JHL 52 otomobil arkasına çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yan yoldaki yeşillik alana çıkarak ters vaziyette ancak durabildi. Kazada tek teselli kimsenin burnu bile kanamaması oldu. Kaza yerine gelen trafik ekipleri gereken incelemeleri yaptıktan sonra ters vaziyette duran otomobil kontrollü bir şekilde ana yola indirilerek otomobil yoluna devam etti. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement