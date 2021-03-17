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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tır ile otomobil çarpıştı

Tır ile otomobil çarpıştı

Kaza yeri

Polis Polis Ekipleri Trol 

-Polis ekiplerinin incelemesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tır ile otomobil çarpışırken, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre aynı istikamette seyir halinde olan Yıldıray B.’nin kullandığı 34 JF 2662 plakalı tır ile Sevkiye N.’nin kullandığı 35 RTA 61 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Bir süre sonra araçlar yol kenarına çekilirken, kazayla ilgili tutanak tutuldu.
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