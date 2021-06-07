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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kazanın çekilmesi

Polis Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri 

-Tırın çekilmesi
-İtfaiyenin çalışması
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu-Tosya Karayolu'nda kavşakta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya Karayolu üzerinde Tosya Işıklı Kavşakta Abdullah Sarıtaş idaresindeki 01 P 2733 plakalı tır, kavşağa geldiği sırada Salim Kalkancı (65) yönetimindeki 06 TMM 21 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Kazada yoldan çıkan otomobil, şarampolde su giderine çarparak durabildi. Kazada sürücü Salim Kalkancı ile araçta yolcu olarak bulunan Saime Kalkancı (65) ve Celal Kalkancı (64) sıkışarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince teslim edildi. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ayrıca tır sürücüsü Abdullah Sarıtaş, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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