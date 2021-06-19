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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

İlk Müdahale Kamera Sağlık Ekipleri 

-KAZADA YARALANAN VATANDAŞLARA İLK MÜDAHALE YAPILMASINDAN

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Hüseyin O. (48) yönetimindeki 16 AKY 194 plakalı tır, sağındaki araca çarpmamak için sol şeride geçti. Bu sırada arkasında seyir halinde olan Şamil Ali (20) yönetimindeki 16 KMG 67 plakalı otomobil tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüje çıktı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Mahsun Muhammedoğlu (23) yaralandı.Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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