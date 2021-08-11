Tır dorsesinde çıkan yangını sanayi sitesi yangın söndürme ekibi söndürdü

- Çevrede kaçışan esnaflardan görüntü

- Alev ve dumanlardan görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Yangına müdahalede itfaiye gecikince devreye, sanayi sitesi ekibi girdi AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da sanayi sitesinde park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede gecikince alevler sanayi sitesinin yangın söndürme ekibi tarafından söndürüldü. Yangın, Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği’ne bağlı tır tamir için sanayi sitesine geldi. İsmi öğrenilemeyen tır sürücüsü aracın dorsesini onarım ve bakım için tamirhanelerden birine bıraktı. Bu sırada dorseden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede dorsenin plastik olan bölümlerini sardı. Durumu gören esnaflar Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü arayarak yardım istedi. Ancak ekipler gecikince bu defa devreye sanayi sitesinin yangın söndürme ekibi girdi. Ellerindeki mevcut itfaiye aracı ile dükanın önüne gelen ekipler alevlere müdahale ederek, yangını diğer dükkanlara sıçramadan söndürdü. Yangın yaklaşık 10 dakikalık bir müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Yangının ardından çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (MK-GC- Sanayi sitesi yangın söndürme ekibinin alevlere müdahalesi Çevrede kaçışan esnaflardan görüntü Alev ve dumanlardan görüntü

