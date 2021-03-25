Tır devrildi.. Tonlarca portakal kar içerisinden tek tek toplandı

--kar içerisindeki portakallar detay

--vatandaşlar röportaj



( YOZGAT -ÖZEL)- Yozgat’ta tipinin etkisiyle devrilen tırdan yaklaşık 20 ton portakal, karayoluna ve yol kenarına saçıldı- Kar kütlelerinin içine gömülen tonlarca portakal vatandaşlar tarafından tek tek toplandı YOZGAT



- Yozgat’ta tipinin etkisiyle devrilen tırdan yaklaşık 20 ton portakal, karayoluna ve yol kenarına saçıldı. Kar kütlelerinin içine gömülen tonlarca portakal vatandaşlar tarafından tek tek toplandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Yozgat karayolu Çalatlı köyü mevkiinde meydana geldi. Mersin’den Çorum’a portakal götüren Hasan Genç, idaresindeki 06 DU 1958 plakalı Scania marka tır tipinin etkisiyle sabah saatlerinde devrildi. Tırda yüklü yaklaşık 20 ton portakal karayoluna ve yol kenarına saçıldı, sürücü genç kazayı yara almadan atlattı. İlerleyen saatlerde etkili olan kar yağışıyla tonlarca portakal kar kütlesinin içine gömüldü. Kazada zarar görmeyen tonlarca portakal, ilerleyen saatlerde vatandaşlar ve firma sahipleri tarafından kar kütlesi içerisinden tek tek toplandı. Kar kütlesi içerisinde portakal toplayan vatandaşlar soğuk havada zor anlar yaşadılar. “Elimizi, ayağımızı hissetmiyoruz” Çorum’da manavlık yapan Savaş Yıldırım, soğuk havanın etkisiyle zor anlar yaşadıklarını belirterek “Biz, telef olan malları kurtarmaya çabalıyoruz. Kar içinde kalan malları. Araba devrildikten sonra üstüne kar yağdı. Elimizi, ayağımızı hissetmiyoruz. Kolay ekmek yok. Kaza olduğunda da her taraf kardı, birazda üstüne yağdı. 20 ton mal vardı, 10 tonunu anca kurtarabildik. 10 tonu zayi oldu” dedi.

Tır sürücüsü Hasan Genç, dökülen portakalları çevredeki vatandaşların ve mal sahiplerinin yardımıyla tek tek topladıklarını belirterek “Mersin’den Çorum’a gidiyordum. Sabah 6 sıralarında yolu göremedim, kar ve tipiden kaydı, devrildi. Zarar çok, marketlerde kilosu 7-8 lira. Yerinde 5 lira. Bunları kar içerisinden topluyoruz ama hep ezilmiş. Vatandaşlar yardım ediyor, mal sahipleri geldi” dedi.

Yola saçılan portakalların toplanmasının ardından tırın çekilmesiyle, yolun iki şeridi de araç trafiğine açılacak.



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