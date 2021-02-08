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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tır devrildi, tonlarca buğday yola saçıldı

Tır devrildi, tonlarca buğday yola saçıldı

Devrilen tır

Direksiyon 

-Yola saçılan buğday
-fotoğraflar

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu tonlarca buğday yola saçıldı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, Havza ilçe merkezi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman O.’nun(35) kullandığı 06 APP 709 plakalı buğday yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 ekiplerince Havza İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tırda bulunan tonlarca buğday ise yola saçıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (OSM-SLH-Y)
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