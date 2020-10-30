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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Tır cipe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Tır cipe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Cipten görüntüler

Jandarma Cenaze Cenaze Aracı 

-İtfaiye aracından görüntüler
-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler
-Cesetlerin cenaze aracına taşınması

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da tek şeride düşen yolu fark edemeyen TIR sürücüsü, sağında bulunan cipe çarptı. Cipin metrelerce sürüklendiği kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Kırıkhan-Hassa Karayolu Kamışlar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları ekipleri tarafından yol yapım çalışmalarının sürdüğü Kırıkhan-Hassa Karayolunda tek şeride düşen yolu fark edemediği iddia edilen 31 R 4479 plakalı TIR, sağ ön çaprazında ilerleyen cipe çarptı. Tayfur I. yönetimindeki TIR'ın altında metrelerce sürüklenen 31 NH 003 plakalı cipte bulunan Ebru Çaptır, Semra Çaptır ve Hüseyin Kekeç hayatını kaybetti. Araçta bulunan Gamze Kekeç ve Ayşe Kekeç ise kazada yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, jandarma ekipleri de olası başka kazalar yaşanmaması adına yolda önlem aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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