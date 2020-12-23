Tır başka tıra arkadan çarptı 1 ölü

-Kaza yapan tırlardan görüntü

-Ekiplerin çalışması



( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de meydana gelen kazada tır şöförü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kaza Adana-Niğde otoyolu Kemerhisar kavşağı yakınlarında meydana geldi. R.B. yönetimindeki 34 CVS 472 plakalı tır, iddiaya göre önünde seyir halinde olan başka bir tıra çarptı. Hurdaya dönen tırın içerisindeki sürücü R.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden tır şöförü R.B.’nin cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (YE- )



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