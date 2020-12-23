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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tır başka tıra arkadan çarptı 1 ölü

Tır başka tıra arkadan çarptı 1 ölü

Kazadan görüntü

-Kaza yapan tırlardan görüntü
-Ekiplerin çalışması

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de meydana gelen kazada tır şöförü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kaza Adana-Niğde otoyolu Kemerhisar kavşağı yakınlarında meydana geldi. R.B. yönetimindeki 34 CVS 472 plakalı tır, iddiaya göre önünde seyir halinde olan başka bir tıra çarptı. Hurdaya dönen tırın içerisindeki sürücü R.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden tır şöförü R.B.’nin cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (YE- )
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