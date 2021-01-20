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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tipiye yakalanan VEDAŞ ekibinin zorlu mücadelesi

Tipiye yakalanan VEDAŞ ekibinin zorlu mücadelesi

Yolda mahsur kalan araçlardan detay

Mahsur Kaldı Akalan Nadan Gesi Kar Yağışı 

-VEDAŞ ekiplerinin tipiye rağmen çalışması
-Genel detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. VEDAŞ arza onarım ve bakım ekipleri, ilçe merkezinden 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaklar bölgesindeki arızayı gidermek için zorlu hava şartlarıyla mücadele ediyor. Bölgedeki tipiye rağmen iletken kopukluğu arızasını gidererek bölgeye enerji veren VEDAŞ ekibi, vatandaşların takdirini topladı. Öte yandan, Şemdinli’den Derecik ilçesine gitmekte olan endeks okuma ekibi, yolda tipi ve fırtınadan dolayı mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmasını tamamlamasıyla birlikte mahsur kalan VEDAŞ ekibi de kurtarıldı. (AK-MSA-Y)
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