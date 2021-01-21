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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tipiye yakalanan vatandaşların imdadına Başkan Sayan yetişti

Tipiye yakalanan vatandaşların imdadına Başkan Sayan yetişti

Karla mücadele ekipleri

Sosyal Medya Karayolları Kurtarma Operasyonu Akalan Benzin 

-Jandarma ve yol açma

( AĞRI ) AĞRI

- Van’dan Trabzon’a gitmek için yola çıkan ve yolda tipiye yakalanan vatandaşların imdadına Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yetişti.Gece 02.30 saatlerinde Van’dan Trabzon’a giderken Ağrı’nın Tutak ilçesi yakınlarında tipiye yakalanan vatandaşlar, durumdan kurtulmak için Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı aradılar. Gecenin geç saati olmasına karşın telefonuna cevap vererek vatandaşların ‘İmdat Çığlığı’na kulak veren Başkan Sayan, İlçe Kaymakamını uyandırarak vatandaşların durumunu anlatarak yardım ekiplerinin bölgeye gitmesini istedi. Karayolunda benzinleri bitmek üzere olan vatandaşların acil kurtarılmasını isteyen Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, bölgeye yakın olan güvenlik korucuları ve karayolları ekiplerini gönderdi. Sabah saatlerine kadar kurtarma operasyonunu bizzat yöneten Kaymakam Karaaslan, vatandaşların yemek ve içecek ihtiyacının karşılanması talimatını verdi. Gece saatlerinde başlatılan çalışmalar sabah karşı vatandaşların kurtarılması ile son buldu.Olayı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Sayan, “Gece saat 02:30 Trabzon’a ailesiyle giden kardeşimiz yolda tipiye yakalanıyor. Beni arıyor yardım istiyor ve ben Tutak Kaymakamımız sayın Ahmet Karaaslan’ı arıyorum ve hemen bütün ekipleri devreye sokarak vatandaşımızı kurtarıyor. Böyle Kaymakamlara can kurban. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.Bölgeden kurtulan aile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve yetkililere dua ederek, en kısa zamanda Ağrı’ya gelerek Başkan Sayan’ı ziyaret edeceklerini söylediler.
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