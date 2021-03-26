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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada

Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada

Tipiye yakalanan dağcılar

( BİTLİS ) BİTLİS

Hava Sıcaklığı Dera Akalan Kamera Gesi 


- Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmanışa geçen 34 dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle zirve yapamadan döndüler. Türkiye Dağcılık Federasyonuna kayıtlı dağcılar, Süphan Dağı’na zirve yapmak için At Yaylası bölgesinde tırmanışa geçti. Süphandosd Kulübü öncülüğünde tırmanışa geçen dağcılar, kar ve tipi nedeniyle zirve yapamadan dönmek zorunda kaldı. Açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Adem Gül, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 30 derece kadar düştüğü bölgede yoğun tipi ve kara yakalandıklarını söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle faaliyeti sonlandırdıklarını dile getiren Gül, gelecek günlerde yeniden zirve tırmanışı gerçekleştireceklerini söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı dağcıların sakal ve bıyıkları ise buz tuttu.
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