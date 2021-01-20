Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tipide mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı

Tipide mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı

yoldan görüntü

Karayolları Köy Yolları Harekete Geç Kar Yağışı 

-tipiden görüntü
-tipide kalanlar
-Mahsur kalan yerden görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli kara yolunda yoğun kar ve tipiden dolayı kara saplanarak mahsur kalan minibüs ve yolcular kurtarıldı. İlçede günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, köy yolları ise tamamen kapandı. Yüksekova-Şemdinli kara yolunda yoğun kar ve tipiden dolayı 20 kişinin içinde bulunan minibüs kara saplayınca Karayolları ekipleri hemen harekete geçti. Karayolları ekiplerinin müdahalesi sonucu minibüs saplandığı yerden kurtarıldı. Minibüste bulunan vatandaşlar ise karayolları ekiplerine teşekkür ettiler. (MT-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı