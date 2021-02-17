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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tipi nedeniyle Kırşehir - Kayseri yolunda sürücüler bekletiliyor

Tipi nedeniyle Kırşehir - Kayseri yolunda sürücüler bekletiliyor

sürücülerin bekleyişleri

Polis Köy Yolları Kar Yağışı Trol 

-kara yolu üzeri detaylar
-sürücüler röportaj
-polis bilgilendirmesi

( KIRŞEHİR ) - Tipi nedeniyle Kırşehir -Kayseri yolunda sürücüler bekletiliyor KIRŞEHİR

- Kırşehir-Kayseri yolu üzerinde polis, kar yağışı sonrası başlayan tipi nedeniyle sürücüleri bekletip kontrollü yolculuk sağlamaya çalışıyor. Kara yolları ekiplerinin çalışma yaptığı ve tipi nedeniyle yeniden kapan kara yolu üzerinde güvenliğin sağlanması amacıyla sürücüler Kırşehir yolu üzeri Gölhisar mevkinde durdurarak yolun açılması bekleniyor. Ankara istikametinden gelen sürücüler polis tarafından yavaş seyretmeleri noktasında uyarılıyor. Kırşehir’den Kayseri istikametine giden bir sürücü yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan Kırşehir Belediyesi şehir merkezinde İl Özel İdaresi ise ilçe ve köy yollarında tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. (EÖ-TB-
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