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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tıp teknisyeni böyle hayat kurtardı

Tıp teknisyeni böyle hayat kurtardı

Araca Binmesi

Masaj Kalp Krizi Kalp Masajı Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-araçla İlerlemesi
-araçtan İndirilmesi
-kalp Masajı Yapılması
-112’in Gelmesi

( BURSA )- Otomobilinde kalp krizi geçirdi vatandaşlar dışarıya çıkardı BURSA

- Bursa’da kalp krizi geçiren yaşlı adama yoldan geçerken müdahale eden acil tıp teknisyeni hayat kurtardı. Bursa’nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi Orhan Sokakta meydana gelen olayda evine gitmek için aracına binan yaşlı adam fenalık geçirdi. Yoldan geçen vatandaşlarca fark edilen İbrahim Bozçayır (73) araçtan çıkarılarak yere yatırıldı. O esnada yoldan geçen acil tıp teknisyeni olan Fatih Sevinç, yaşlı adamın nefes almadığını görüp kalp masajına başladı.
Fatih sevinç yaklaşık 7 dakika boyunca Ferhat Köken isimli vatandaşla birlikte yaşlı adama müdahale etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri kalp krizi geçiren ve baygın halde olan yaşlı adamı ambulansa ile İznik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede doktorlar tarafından müdahale edilen yaşlı adam hayati tehlikesi bulunduğu için ambulans ile Bursa’ya sevk edildi. (MB-AÇ-MŞ)
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