Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı

Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı

Olay yerinden ayrılan 112 acil servis ekipleri

Emniyet Müdürlüğü Sağlık Çalışanları Sokağa Çıkma Yasağı Sağlık Ekipleri Ambulans Şoförü 

-İlçe emniyet müdürlüğü önünden detay
-Saldırıya uğrayan ambulans şoförü ile kısa röportaj
-Alkollü şahsın emniyete girişi
-Saldırıya uğrayan 112 acil servis ekiplerinin emniyetten çıkışı
-Detay

( ORDU ) -- Ordu'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda 112 Acil Servis ekipleri, alkollü şahıs tarafından saldırıya uğradı ORDU

- Ordu'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, 112 Acil Servis ekiplerine saldıran alkollü şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Servis telefonu arayarak rahatsız olduğunu söyleyen S.G.G. isimli alkollü şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine saldırdı. Durumun bildirilmesini üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü şahsi alarak, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Saldırıya uğrayan ikisi kadın 112 Acil Servis ekibi 3 kişi de emniyette ifade verdi. Bu sırada polis ekipleri, alkollü şahsa sokağa çıkma yasağına uymadığı ve maske takmadığı için cezai işlem uyguladı. Tıp Bayramı'nda sağlık ekiplerine saldırı Öte yandan olayın, pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı'nda gerçekleşmesi ise tepkilere yol açtı. Doktor raporunun ardından emniyete getirilen şahsın, işlemleri sürüyor. (SK-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement