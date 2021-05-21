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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Tinerle oynarken canlarından oluyorlardı

Tinerle oynarken canlarından oluyorlardı

Hastane detaylar

Çevik Kuvvet Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Çocuk 

-Hastane önündeki kalabalıktan detaylar
-Detaylar
-Polis aracı detay

( SAKARYA )-13 ve 14 yaşındaki çocukların oynadıkları tiner patladı-Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocukların hastaneye gelen yakınları olay çıkardı SAKARYA

- Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iddiaya göre, oynadıkları tinerin patlaması sonucu 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Yaralı çocukların kaldırıldığı hastane önüne gelen yakınları arasından çıkan olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay, Sapanca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Y.Ö. ile 14 yaşındaki F.Y.’nin tinerle oynadığı esnada patlama meydana geldi. Bu esnada çocukların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı çocuklar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocukların yakınları da hastane önüne geldi. Yakınlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahaleleri neticesinde yaşanan olay son buldu. Polis ekiplerinin hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı olay sonrasında konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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