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- Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı

- Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı

-Timsahın adamın elini ısırdığı anlar

(WASHINGTON) WASHINGTON

Hastane Hayvan Terbiyecisi Doğum Günü Küçük Çocuk Doğum Günü Partisi 


- ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Scales & Tails Utah sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında hayvan terbiyecisinin elini ısırdı. ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Salt Lake City bulunan Scales & Tails adlı sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında belirlenen alanından atladıktan sonra su tankına geri dönmesini isteyen terbiyecisinin elini küçük çocukların gözü önünde ısırdı. Çocuklara eşlik eden bir adam, hemen müdahale ederek timsahı kontrol etmek için suya atladı. Birkaç saniye sonra adam, terbiyecinin elini serbest bırakmayı başardı. Hayvan terbiyecisinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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