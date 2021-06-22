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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Times Meydanı'nda bir kişi 'hoverboard' ile uçtu

- Times Meydanı'nda bir kişi 'hoverboard' ile uçtu

- Kimliği belirsiz şahsın Times Meydanı'nda hoverboard ile uçtuğu anlara ait görüntüler

( NEW YORK ) - Times Meydanı'nda bir kişi "hoverboard" ile uçtu NEW YORK

Sosyal Medya Dolar Kışla Pazar Günü 


- ABD'nin New York kentinde kimliği bilinmeyen bir şahsın, 20 Haziran tarihinde "hoverboard" ile Times Meydanı'nda yaptığı uçuşa ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. ABD'nin New York kentinde yer alan Times Meydanı, geçtiğimiz pazar günü ilginç bir olaya sahne oldu. Yüzünü taktığı kask ile gizleyen kimliği belirsiz bir şahıs, 20 Haziran tarihinde Times Meydanı semalarında tüm halkın şaşkın bakışları içinde "hoverboard" ile alçak uçuş gerçekleştirdi. Meydandaki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları görüntülerdeki şahsı, ünlü Spider-Man filimdeki kötü karakter Green Goblin'e benzetti. Ayrıca yerel basında yayınlanan haberlerde ise, cihazın Omni Hoverboards tarafından üretildiği ve maliyetinin yaklaşık 20 bin dolar olduğu ileri sürüldü.
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