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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Times Meydanı'nda bir gösterici gözaltına alındı - NEW YORK

Times Meydanı'nda bir gösterici gözaltına alındı - NEW YORK

- Times Meydanı'nda toplanan kalabalık - Yön direği üzerine çıkan bir gösterici - Göstericinin polisin çabalarına rağmen direkten inmemesi - Göstericinin gözaltına alınmasıNEW YORK - ABD'de başkanlık seçimini Demokrat Joe Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanında kutlamalar yapılıyor. Kutlama esnasında direğe çıkan bir gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

Polis Kalaba Alabalık Başkanlık Seçimi 

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