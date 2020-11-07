Times Meydanı'nda bir gösterici gözaltına alındı - NEW YORK
- Times Meydanı'nda toplanan kalabalık - Yön direği üzerine çıkan bir gösterici - Göstericinin polisin çabalarına rağmen direkten inmemesi - Göstericinin gözaltına alınmasıNEW YORK - ABD'de başkanlık seçimini Demokrat Joe Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanında kutlamalar yapılıyor. Kutlama esnasında direğe çıkan bir gösterici polis tarafından gözaltına alındı.
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