Tilkiyi sokak kedisi gibi beslediler

( SİVAS )- Sivas’ta pide fırını ve kasap dükkanı çalışanları her hafta dükkanlarının önüne gelen tilkiyi sokak kedileriyle birlikte besliyor SİVAS



- Sivas’ta bir pide fırını ve kasapta çalışanlar, her hafta dükkanlarının önüne gelen tilkiyi sokak kedileriyle birlikte besliyor.Sivas kent merkezi Şeyhşamil Mahallesi'nde bulunan bir pide fırını ve kasabın ziyaretçisi olan tilki dikkat çekiyor. Yiyecek bulamadığı için kent merkezine kadar indiği tahmin edilen tilkiyi esnaf elleriyle besliyor. Bu duruma alışan tilki, sokak kedileriyle birlikte dükkanların önüne gelip kendisine verilecek yiyecekleri bekliyor. Tilkinin her hafta en az üç kez dükkanlarının önüne gelerek karnını doyurduğunu söyleyen esnaflar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Esnaflar, tilkiyle beraber besledikleri sokak kedisinin ise yoldan geçen bir arabanın çarpması sonucu öldüğünü söylediler. Tilkinin vücudunun da bazı yerlerinde yara izleri olduğunu dile getiren esnaflar, yetkililerden yardım istedi.



