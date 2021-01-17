Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Tilkiyi sokak kedisi gibi beslediler

Tilkiyi sokak kedisi gibi beslediler

Esnafın tilkiyi çektiği görüntüler

Kamera Sokak Kedisi Cep Telefonu 

-Tilki ve kedinin beraber et yemesi detay
-Fırıncı Oğuz Koçak ve Kasap Yasin Taşdemir ile röp.
-detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta pide fırını ve kasap dükkanı çalışanları her hafta dükkanlarının önüne gelen tilkiyi sokak kedileriyle birlikte besliyor SİVAS

- Sivas’ta bir pide fırını ve kasapta çalışanlar, her hafta dükkanlarının önüne gelen tilkiyi sokak kedileriyle birlikte besliyor.Sivas kent merkezi Şeyhşamil Mahallesi'nde bulunan bir pide fırını ve kasabın ziyaretçisi olan tilki dikkat çekiyor. Yiyecek bulamadığı için kent merkezine kadar indiği tahmin edilen tilkiyi esnaf elleriyle besliyor. Bu duruma alışan tilki, sokak kedileriyle birlikte dükkanların önüne gelip kendisine verilecek yiyecekleri bekliyor. Tilkinin her hafta en az üç kez dükkanlarının önüne gelerek karnını doyurduğunu söyleyen esnaflar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Esnaflar, tilkiyle beraber besledikleri sokak kedisinin ise yoldan geçen bir arabanın çarpması sonucu öldüğünü söylediler. Tilkinin vücudunun da bazı yerlerinde yara izleri olduğunu dile getiren esnaflar, yetkililerden yardım istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı