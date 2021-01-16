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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tilkiyi kurtarmak için seferber oldular

Tilkiyi kurtarmak için seferber oldular

Tilkinin kurtarılma anı

( MUĞLA ) MUĞLA

Kamera Irak 


- Bodrum’un Yukarımazı Mahallesi'nde bir bahçe içerisindeki dev kuyuya düşen tilki için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yukarımazı Mahallesi Küme evlerinde bulunan kuyunun içerisine düşen tilkiyi gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bahse konu adrese gelerek tilki için kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye erinin halat ve merdiven yardımıyla indiği kuyudan sağ olarak kurtarılan tilki doğaya bırakıldı. Kurtarma anları, itfaiyenin kamerasına da yansıdı.
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