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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tilkilerin 'ekmek kavgası' kamerada

Tilkilerin 'ekmek kavgası' kamerada

Tilkilerin yiyecek kavgası

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Kamera Hayvan 


- Ardahan’da kent merkezine inen tilkiler kendi aralarında ekmek kapma mücadelesi yaşadı. Ardahan’da, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları şehre inmeye başladı.
Kent merkezinde bulunan Yenimahalle konutlarına inen ve vatandaşlar tarafından beslenen iki tilkinin, kendi arlarındaki ekmek kapma mücadelesi görüntülendi. Kent merkezinde Yenimahalle TOKİ konutlarında vatandaşlar çevrede dolaşan iki tilki fark ettiler. Mahalle sakinleri, karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çektiği için şehre inen tilkileri elleriyle besledi. TOKİ konutları bahçesinde dolaşan ve vatandaşların verdiği yiyecekleri yiyen tilkiler, kendi aralarında ekmek kavgasına düştüler. Uzun bir süre kavga eden tilkiler daha sonra verilen yiyecekleri yemeye başladı.
Bu güzel anlar ise Ertan Öztürk tarafından kayda alındı.
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