Tilki telef olan domuzla karnını doyurdu

-- Tilkinin domuz leşiyle karnını doyurma görüntüleri

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-GÖRÜNTÜ: 2701216901 "BAYBURT TİLKİ DOMUZ" KODUYLA FTP'DEN TÜNELE GEÇİLDİ

-GÖRÜNTÜ: 2 DAKİKA

-GÖRÜNTÜ: HD

-HABER: ÖZELDİR



( BAYBURT ) BAYBURT



- Kırsal alanda telef olan domuzun leşiyle karnını doyurmaya çalışan tilki görüntülendi. Demirözü ilçesi ile Otlukbeli arasındaki kırsalda telef olan domuz tilkinin yemeği oldu. Gece saatlerinde doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen tilki, telef olmuş domuzun etrafında dolaşırken videoya kaydedildi. Bir süre domuz leşini koklayan tilki daha sonra karnını doyurmaya çalıştı. Etrafta başka yırtıcı hayvanın bulunmaması tilkinin karnını rahatça doyurmasını sağladı. Bütün halindeki domuz leşiyle uzun süre karnını doyuran tilki, açlığını giderdikten sonra uzaklaşarak arazide gecenin karanlığına karıştı.



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